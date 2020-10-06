Протести у Киргизстані. Фото: Настоящее время

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Протести у Киргизстані через парламентські вибори спалахнули у країні. Опозиціонери змогли домогтися звільнення із СІЗО колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Його вивели співробітники спецслужб, які перейшли на бік протестувальників. Про це повідомляє «Настоящее время».

Повідомляється, що опозиціонерам вдалося захопити резиденцію президента. Після її захоплення вони влаштували пожежу у будівлі, внаслідок чого кілька поверхів загорілися.





Опозиція захопила владу у столиці Киргизстану та почала створювати власні державні органи. Тимчасовим комендантом Бішкека став екс-заступник міністра внутрішніх справ Курсан Асанов. Виконувачем обов’язків голови Держкомітету нацбезпеки став заступник Радбезу Омурбек Суваналієв. Також у Бішкеку формують народні дружини з активістів.





Нова влада Киргизстану заявила, що анулює результати виборів та призначить нові, але дату голосування поки не називає. Також опозиціонери обіцяють заарештувати усіх, хто брав участь у фальсифікації виборів та підкупі виборців.





За даними Міністерства охорони здоров’я Киргизстану, під час протестів минулої доби поранення отримали понад півтисячі мітингувальників. Один із них помер від тяжкої травми голови.





Як відомо, 4 жовтня у Киргизстані пройшли парламентські вибори, унаслідок чого перемогли провладні партії. Опозиція не визнала результати виборів та влаштувала протести. Люди вимагають перевиборів і свідчать про масові підкупи виборців та фальсифікації.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що протест у столиці Киргизстану переріс у масові заворушення та розгін активістів. Протестувальники намагалися штурмувати палац президента Киргизстану, але силовики застосували проти них водомети та сльозогінний газ.



Натомість активісти закидали опонентів камінням. Крім того, під час сутичок були чуті постріли та вибухи.