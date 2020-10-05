6 октября отмечают праздник День Ираиды. Фото: sputniknews.lt

https://racurs.ua/n144730-6-oktyabrya-otmechaut-den-iraidy-i-vsemirnyy-den-ohrany-mest-projivaniya.html

Ракурс

6 октября православная церковь чтит память святой мученицы Ираиды. Кроме того, верующие в этот день молятся Иоанну Крестителю и просят его о милости. Иоанн известен под именем Предтечи и является пророком, который предсказал явление Христа и окрестил его в водах Иордана.

Обычно 6 октября было прохладно, поэтому именно с этого дня начинали топить печи. Древние украинцы верили, что в этот день обязательно нужно утеплить дом, протопить его и начать заготавливать дрова на зиму.

В этот день не стоит пересчитывать деньги в кошельки и мелкие монеты. Считается, что это тоже может стать причиной дальнейших проблем с деньгами в ближайшем месяце.

Приметы на 6 октября:

Много орехов — зима будет лютой.

Высокие сорняки обещали снежную зиму.

Если 6 октября хорошо слышен крик гусей, то скоро ударят морозы.

6 октября День ангела отмечают: Артур, Зита, Роксолана, Антон, Иван и Иосиф.

В мире 6 октября отмечают День охраны мест обитания, который был основан в 1979 году в рамках Конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе. Ученые заявляют, что за последние 19 веков нашей эры на Земле исчезли 150 видов млекопитающих и 139 видов птиц.

6 октября в истории:

1701 год — Киево-Могилянская коллегия получила статус академии.

1918 год — открылся Киевский государственный украинский университет.

1927 год — в Нью-Йорке состоялась премьера первого звукового фильма.

1975 год — киевское «Динамо» выиграло Суперкубок УЕФА у немецкой «Баварии».

Напомним, 5 октября во всем мире отмечали Международный день врача, который был введен в 1971 году Организацией Объединенных Наций. А день Фоки и Ионы отмечали сегодня в Украине по народному календарю.