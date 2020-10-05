6 жовтня відзначають свято День Іраїди. Фото: sputniknews.lt

https://racurs.ua/ua/n144730-6-jovtnya-vidznachaut-den-irayidy-ta-vsesvitniy-den-ohorony-misc-projyvannya.html

Ракурс

6 жовтня православна церква вшановує пам’ять святої мучениці Іраїди. Крім того, віряни цього дня моляться Іоанну Хрестителю і просять його про милість. Іван відомий під ім’ям Предтечі і є пророком, який передбачив явлення Христа і охрестив його у водах Йордану.

Зазвичай 6 жовтня було прохолодно, тому саме з цього дня починали топити печі. Древні українці вірили, що в цей день обов’язково потрібно утеплити будинок, протопити його та почати заготовляти дрова на зиму.

У цей день не варто перераховувати гроші в гаманці і дрібні монети. Вважається, що це теж може стати причиною подальших проблем з грошима в найближчому місяці.

Прикмети на 6 жовтня:

Багато горіхів — зима буде лютою.

Високі бур’яни обіцяли сніжну зиму.

Якщо 6 жовтня добре чути крик гусей, то скоро вдарять морози.

6 жовтня День ангела відзначають: Артур, Зіта, Роксолана, Антон, Іван та Йосип.

У світі 6 жовтня відзначають День охорони місць проживання, який був започаткований у 1979 році в рамках Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. Науковці заявляють, що за останні 19 століть нашої ери на Землі зникли 150 видів ссавців та 139 видів птахів.

6 жовтня в історії:

1701 рік — Києво-Могилянська колеґія отримала статус академії.

1918 рік — відкрився Київський державний український університет.

1927 рік — у Нью-Йорку відбулася прем'єра першого звукового фільму.

1975 рік — київське «Динамо» здобуло Суперкубок УЄФА у матчі проти німецької «Баварії».

Нагадаємо, 5 жовтня у всьому світі відзначали Міжнародний день лікаря, яке було запроваджене у 1971 році Організацією Об'єднаних Націй. А день Фоки і Іони відзначали сьогодні в Україні за народним календарем.