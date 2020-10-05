Дельтаплан разбился в Киевской области. Фото: livejournal.com

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Мотодельтаплан упал в Киевской области, в результате происшествия погибли два человека.

Авария произошла 5 октября на поле возле села Победа Барышевского района. Причины катастрофы и информация о погибших пока неизвестны. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на месте происшествия работают 12 спасателей и три единицы техники. Сотрудники ГСЧС обследуют территорию.

Как известно, мотодельтаплан — это легкий моторный летательный аппарат с гибким дельтовидным крылом и балансирным управлением, оснащенный шасси.

Напомним, 11 сентября в Житомирской области разбился дельтаплан, который осуществлял обработку поля с подсолнечником. Аппарат упал на поле между селами Народичи и Яжберень Народичского района. В результате аварии погиб пилот.

А 12 сентября в Сумской области легкомоторный самолет упал на подсолнечное поле вблизи села Дьяковка Бурынского района. После аварии самолет разбился, а пилот погиб.