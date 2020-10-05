Павла Вовка и судей ОАСК вызывают в НАБУ. Фото: Слово и дело

https://racurs.ua/n144727-vovka-i-sudey-okrujnogo-adminsuda-kieva-vyzyvaut-na-sledstvennye-deystviya-v-nabu-dokument.html

Ракурс

Судьи Окружного административного суда города Киева получили от НАБУ вызовы для проведения следственных действий.

Повестки были подписаны на имена главы ОАСК Павла Вовка, судьи Евгения Аблова, Игоря Погрибниченко, Владимира Келеберды. Процессуальные действия должны состояться 9 и 12 октября. Об этом 5 октября сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Вам необходимо прибыть 9 октября 2020 года и 12 октября 2020 года в НАБУ для участия в проведении следственных (розыскных) и процессуальных действий в качестве подозреваемого, вручение процессуальных документов и пр., в рамках проведения досудебного расследования в уголовном производстве, — говорится в повестке.

Как известно, судей ОАСК подозревают в создании и участии в преступной организации, захвате государственной власти, злоупотреблении влиянием, вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.

Напомним, Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка, хотя перед заседанием Антикоррупционное бюро обнародовало записи о влиянии Вовка на ВСП. Кроме того, глава ОАСК останется на своем посту.