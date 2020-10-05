Павла Вовка та суддів ОАСК викликають у НАБУ. Фото: Слово і діло

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Судді Окружного адміністративного суду міста Києва отримали від НАБУ виклики для проведення слідчих дій.

Повістки були підписані на імена глави ОАСК Павла Вовка, суддів Євгена Аблова, Ігоря Погрібніченка, Володимира Келеберди. Процесуальні дії повинні відбутися 9 та 12 жовтня. Про це 5 жовтня повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Вам необхідно прибути 9 жовтня 2020 року та 12 жовтня 2020 року в НАБУ для участі у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій в якості підозрюваного, вручення процесуальних документів тощо, у рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадження, — йдеться у повістці.

Як відомо, суддів ОАСК підозрюють у створенні та участі у злочинній організації, захопленні державної влади, зловживанні впливом, втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відмовилася відсторонити главу Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка, хоча перед засіданням Антикорупційне бюро оприлюднило записи про вплив Вовка на ВРП. Крім того, глава ОАСК залишиться на своїй посаді.