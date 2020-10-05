Обнаружить яд «Новичок» на разных поверхностях научились в США. Фото: Janes

https://racurs.ua/n144726-obnarujit-yad-novichok-na-raznyh-poverhnostyah-pomojet-specialnyy-sprey.html

Ракурс

Яд из группы «Новичок» можно будет обнаружить на любой поверхности с помощью специального спрея.

Вооруженные силы США получат систему обнаружения загрязнений и необходимости дезактивации Contamination Indicator / Decontamination Assurance System (CIDAS). Эта система способна быстро и легко обнаруживать нейротоксины, к которым относится, в частности, и группа соединений, широко известных как «Новичок». Систему разработала военная лаборатория ARL совместно с химиками из Питтсбургского университета. Об этом сообщается на сайте Janes.

Разработчики утверждают, что система CIDAS позволяет улавливать определенные классы нейротоксинов, таких как чрезвычайно токсичные для человека нервно-паралитические вещества, даже при низких уровнях концентрации. Для этого система использует сложные белки, вырабатываемые естественным путем живыми организмами, которые действуют как катализаторы определенных биохимических реакций.

Эти белки наносятся на поверхность предметов или транспорта в виде спрея. Зараженная поверхность после этого меняет цвет.

Напомним, российского оппозиционера Алексея Навального пытались убить ядом «Новичок». Об этом заявили сразу несколько независимых лабораторий. Из-за этого США могут ввести против России новые санкции.