Виявляти отруту «Новичок» на різних поверхнях навчилися в США. Фото: Janes

https://racurs.ua/ua/n144726-vyyavyty-otrutu-novychok-na-riznyh-poverhnyah-dopomoje-specialnyy-sprey.html

Ракурс

Отруту з групи «Новичок» можна буде виявити на будь-якій поверхні за допомогою спеціального спрею.

Збройні сили США отримають систему виявлення забруднень і необхідності дезактивації Contamination Indicator / Decontamination Assurance System (CIDAS). Ця система здатна швидко і легко виявляти нейротоксини, до яких відноситься, зокрема, і група сполук, широко відомих як «Новичок». Систему розробила військова лабораторія ARL спільно з хіміками з Пітсбурзького університету. Про це повідомляється на сайті Janes.

Розробники стверджують, що система CIDAS дозволяє вловлювати певні класи нейротоксинів, таких як надзвичайно токсичні для людини нервово-паралітичні речовини, навіть при низьких рівнях концентрації. Для цього система використовує складні білки, що виробляються природним шляхом живими організмами, які діють як каталізатори певних біохімічних реакцій.

Ці білки наносяться на поверхню предметів або транспорту у виді спрею. Заражена поверхня після цього змінює колір.

Нагадаємо, російського опозиціонера Олексія Навального намагалися вбити отрутою «Новичок». Про це заявили відразу кілька незалежних лабораторій. Через це США можуть запровадити проти Росії нові санкції.