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Ракурс
Дельтаплан розбився в Київській області. Фото: livejournal.com

Дельтаплан розбився на Київщині, є жертви

5 жов 2020, 22:20
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Мотодельтаплан впав у Київській області, внаслідок події загинули двоє осіб.

Аварія сталася 5 жовтня на полі біля села Перемога Баришівського району. Причини катастрофи та інформація про загиблих поки невідомі. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що на місці події працюють 12 рятувальників та три одиниці техніки. Співробітники ДСНС обстежують територію.

Як відомо, мотодельтаплан — це легкий моторний літальний апарат з гнучким дельтовидним крилом і балансирним управлінням, оснащений шасі.


Нагадаємо, 11 вересня у Житомирській області розбився дельтаплан, який здійснював обробку поля з соняшником. Апарат упав на поле між селами Народичі та Яжберень Народицького району. Внаслідок аварії загинув пілот.

А 12 вересня у Сумській області легкомоторний літак впав на соняшникове поле поблизу села Дяківка Буринського району. Після аварії літак розбився, а пілот загинув.

Джерело: Ракурс


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