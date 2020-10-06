Дональд Трамп. Фото: РБК

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Дональд Трамп, президент США, який кілька днів перебував на лікуванні в одному з кращих медичних центрів США через коронавірус, заявив, що американцям не варто боятися захворювання.

До своїх слів він додав, що у країні найкращі ліки та медичне обладнання, тому його співвітчизники можуть успішно подолати хворобу. Відповідне відеозвернення американський лідер розмістив на своїй сторінці у Twitter.

Президент США розповів, що під час хвороби багато дізнався про коронавірус, та може впевнено сказати, що найважливіше у боротьбі з вірусом — «не дати йому домінувати», а перебороти хворобу можна за допомогою найсучаснішого обладнання у лікарнях.

Натомість медики назвали таку заяву президента небезпечною, оскільки від коронавірусу у США загинули понад 210 тис. американців. Фахівців обурив той факт, що лідер держави легковажно ставиться до смертельної хвороби та закликає усіх інших громадян нехтувати хворобою, перекладаючи відповідальність на медицину.

Професор Джорджтаунського університету у сфері медичного права Лоуренс Гостін заявив, що висловлювання Трампа підривають роботу органів охорони здоров’я, а також провідних науковців країни. Він назвав COVID-19 найбільш заразною та летальною пандемією за останні сто років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що стан президента США Дональда Трампа, який заразився коронавірусною хворобою COVID-19, може бути гірший, ніж повідомляють у Білому домі. Лікар американського лідера Шон Конлі розповів, що хворий Трамп перебуває у «гарному стані». Водночас ознайомлене зі станом здоров’я президента джерело заявило, що насправді ситуація протилежна.