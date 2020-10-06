Владимир и Елена Зеленские. Фото: пресс-служба Офиса президента

https://racurs.ua/n144750-ceremoniu-proschaniya-s-jertvami-katastrofy-an-26-posetili-zelenskie-foto-ceremonii.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии прощания с курсантами и летчиками Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли во время авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевым.

Церемония памяти прошла на площади Свободы в Харькове, куда прибыла процессия катафалков с телами. Об этом сообщает Офис президента.



Сообщается, что во время церемонии были объявлены имена и фамилии погибших в авиакатастрофе, а военный оркестр исполнил гимн Украины. Впоследствии военные установили гробы с телами погибших на постаменты и окутали их украинским флагом.

Над площадью Свободы пролетели три военных самолета, впоследствии память погибших почтили минутой молчания. Во время церемонии был представлен короткий видеоролик с портретами погибших курсантов и членов экипажа самолета.

На борту военного лайнера присутствовали 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. На месте трагедии погибли 25 человек.

Еще двум удалось пережить трагедию, но один из курсантов — Виталий Вильховой — скончался в больнице от полученных ран. Еще один курсант, Вячеслав Золочевский, выжил и был госпитализирован в больницу.

Президент Украины отметил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них — посмертно. Соответствующий указ № 421/2020 украинский лидер подписал сегодня, 6 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что после завершения церемонии прощания тела погибших авиаторов доставят для захоронения в регионы Украины. В Чугуеве похоронят трех членов экипажа. Это Богдан Кишеня, Евгений Иванов и Ашраф Мсуя.