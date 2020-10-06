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Ракурс
Владимир и Елена Зеленские. Фото: пресс-служба Офиса президента

Церемонию прощания с жертвами катастрофы Ан-26 посетили Зеленские (ФОТО)

6 окт 2020, 13:04
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Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с первой леди Еленой Зеленской приняли участие в церемонии прощания с курсантами и летчиками Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, которые погибли во время авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевым.

Церемония памяти прошла на площади Свободы в Харькове, куда прибыла процессия катафалков с телами. Об этом сообщает Офис президента.

Владимир и Елена Зеленские прибыли на церемонию. Фото: пресс-служба ОПСообщается, что во время церемонии были объявлены имена и фамилии погибших в авиакатастрофе, а военный оркестр исполнил гимн Украины. Впоследствии военные установили гробы с телами погибших на постаменты и окутали их украинским флагом.

Церемония прощания. Фото: пресс-служба ОПНад площадью Свободы пролетели три военных самолета, впоследствии память погибших почтили минутой молчания. Во время церемонии был представлен короткий видеоролик с портретами погибших курсантов и членов экипажа самолета.

Самолеты, которые виднелись в небе. Фото: пресс-служба ОПНа борту военного лайнера присутствовали 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семь членов экипажа. На месте трагедии погибли 25 человек.

Церемония памяти. Фото: пресс-служба ОПЕще двум удалось пережить трагедию, но один из курсантов — Виталий Вильховой — скончался в больнице от полученных ран. Еще один курсант, Вячеслав Золочевский, выжил и был госпитализирован в больницу.


Прощание членов семьи с курсантами. Фото: пресс-служба ОППрезидент Украины отметил 27 военных медалью «За военную службу Украине», 26 из них — посмертно. Соответствующий указ № 421/2020 украинский лидер подписал сегодня, 6 октября.

Напомним, ранее мы сообщали, что после завершения церемонии прощания тела погибших авиаторов доставят для захоронения в регионы Украины. В Чугуеве похоронят трех членов экипажа. Это Богдан Кишеня, Евгений Иванов и Ашраф Мсуя.

Источник: Ракурс


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