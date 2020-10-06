ТРЦ «Гулливер будет светиться прайд-флагом, скриншот видео

https://racurs.ua/n144749-prayd-flagom-v-kieve-nedelu-svetitsya-odin-iz-trc-video.html

Ракурс

В Киеве многоэтажное здание торгово-развлекательного центра «Гулливер» в течение недели будет освещаться цветами прайд-флага.

Акция посвящена «ПрайдМесяцу2020» в Киеве, ее цель — привлечь внимание общества к теме видимости и принятия ЛГБТ+. Об этом сообщается на странице KyivPride в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что соответствующими цветами ТРЦ будет сиять каждый вечер по 11 октября. В период с 18.30 по 22.00 каждые пять минут здание на 20 секунд будет «транслировать» прайд-флаг.

Вместе с прайд-флагом будет транслироваться слоган «Быть ​​разными хорошо вместе».

Прайд-флаг — символ гордости, силы голоса и принятия людей такими, какие они родились, — отмечают в KyivPride.



Напомним, в середине сентября в Харькове состоялся первый в Украине Автопрайд. К проведению мероприятия в форме автопробега активистам пришлось прибегнуть из-за карантинных ограничений, введенных в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.