Во время протестов в Кыргызстане, фото: 24.kg

https://racurs.ua/n144748-protesty-v-kyrgyzstane-rezultaty-parlamentskih-vyborov-priznany-nedeystvitelnymi.html

Ракурс

Протесты в Кыргызстане, которые вспыхнули из-за парламентских выборов в этой стране, стали причиной принятия важного решения.

Центризбирком Киргизстана назвал результаты выборов недействительными. Об этом сообщает местное издание 24. kg со ссылкой на члена Центризбиркома Гульнару Джурабаеву.

По словам Джубараевой, Центризбирком Киргизстана также обсуждал вопрос о самороспуске.

Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий, — подчеркнула Джурабаева.

Джурабаева в своем Фейсбуке отметила, что за решение о признании выборов недействительными проголосовали 12 членов Центризбиркома Кыргызстана.

В соцсетях появилась информация, что митингующие захватили здание МВД страны. Между тем в самом ведомстве заявляют, что эта информация не соответствует действительности, сообщает агенство «Интерфакс».

Также сторонники оппозиционных партий захватили мэрию столицы страны города Бишкека и заявили о назначении нового мэра города.

В воскресенье, 4 октября, в Кыргызстане прошли выборы в парламент. Согласно объявленным результатам, попасть в парламент смогли четыре партии, три из которых — провластные. Оппозиция заявила о масштабных фальсификациях и потребовала аннулирования выборов.

Напомним, оппозиции удалось добиться освобождения из СИЗО бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.