Під час протестів у Киргизстані, фото: 24.kg

https://racurs.ua/ua/n144748-protesty-u-kyrgyzstani-rezultaty-parlamentskyh-vyboriv-vyznano-nediysnymy.html

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Протести в Киргизстані, які спалахнули через парламентські вибори в цій країні, стали причиною ухвалення важливого рішення.

Центвиборчком Киргизстану визнав результати виборів недійсними. Про це повідомляє місцеве видання 24. kg з посиланням на члена Центрвиборчкому Гульнару Джурабаєву.

За словами Джубараєвої, Центральна виборча комісія Киргизстану також обговорювала питання про саморозпуск.

Я вважаю, що цією виборчою кампанією ми дискредитували себе, і тому найкращим і правильним в цьому випадку буде рішення про дострокове складання повноважень, — наголосила Джурабаєва.

Джурабаєва у своєму Фейсбуці зазначила, що за рішення про визнання виборів недійсними проголосували 12 членів ЦВК Киргизстану.

У соцмережах з’явилася інформація, що мітингувальники захопили будівлю МВС країни. Водночас у самому відомстві заявляють, що ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє агентство «Интерфакс».

Також прихильники опозиційних партій захопили мерію столиці країни міста Бішкека та заявили про призначення нового мера міста.

У неділю, 4 жовтня, в Киргизстані відбулися вибори до парламенту. Згідно з оголошеними результатами, потрапити до парламенту змогли чотири партії, три з яких — провладні. Опозиція заявила про масштабні фальсифікації і зажадала анулювання виборів.

Нагадаємо, опозиції вдалося домогтися звільнення із СІЗО колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.