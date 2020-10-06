Зеленський звільнив Абромавічуса, що відомо про нового керівника «Укроборонпрому», фото — Цензор

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В «Укроборонпромі» буде новий керівник. Президент України 6 жовтня звільнив з посади генерального директора Айвараса Абромавичуса. Новим виконуючим обов’язки керівника найбільшого оборонного концерну країни став Ігор Фоменко.

Про це йдеться в указах глави держави № 422 та № 423.

Абромавичус очолював «Укроборонпром» з серпня 2019 року. Фоменко працював його заступником з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки.

Головним завданням у роботі Фоменка було підвищення ефективності роботи підприємств галузі, а основними напрямками роботи — планування і організація роботи підприємств галузі, розширення номенклатури та географії продажу продукції та послуг, формування позитивного впізнаваного світового бренду.

Раніше Фоменко обіймав керівні посади на Луганському патронному заводі, у холдинговій компанії «АвтоКРаЗ», Corum Group, ICDI Group. Він здобув ступінь MBA в Institute of International Business Relations (Німеччина).

Абромавічус, який в 2014—2016 рр. очолював Міністерство економічного розвитку України, був призначений генеральним директором державного концерну «Укроборонпром» указом Зеленського 30 серпня 2019 року. Раніше, в липні того ж року, він очолив наглядову раду держконцерну, до складу якого був введений за місяць до того також указом Зеленського.

11 вересня Абромавічус написав заяву про відставку. На місце нового керівника розглядалося три кандидатури.