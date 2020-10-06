Володимир Зеленський. Фото: Газета.ру

https://racurs.ua/ua/n144746-zelenskyy-peredrik-suspilnyy-vybuh-u-rosiyi-ta-rozpoviv-scho-poslujyt-spuskovym-gachkom.html

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Володимир Зеленський, президент України, вважає, що події, які відбуваються у Росії — це наслідок стомленості людей, які більше не можуть терпіти політику держави. На його думку, рано чи пізно, але і у Росії станеться «вибух», як у Білорусі та Киргизстані.

Для того, щоб уникнути цього, владі потрібно вибудовувати діалог з народом. Про це президент розповів у інтерв’ю для Politeco.

Український лідер різко засудив насилля щодо протестувальників, яких кидають до поліцейських «бобиків» та б’ють кийками. На його думку, у такий спосіб неможливо зробити голос людей почутим.

Якщо люди хочуть змін, значить, настав час для цих змін, і зміни мали бути ще раніше, — заявив Зеленський.

Він нагадав, що в Україні пройшли два Майдани, під час яких можна було побачити ту саму ситуацію — люди не хотіли жити так, як раніше, і прагнули іншого життя. У той час, коли влада не обговорювала варіанти розв’язання цієї ситуації, й удавала, що це відбувається десь «не тут», то згодом державу накривала хвиля.

Також він додав, що отруєння російського опозиціонера Олексія Навального сколихнуло увесь світ, і тепер всі держави, зокрема Україна, уважно стежать за деталями та результатами розслідування трагедії, які має опублікувати німецька сторона.

На думку Зеленського, після оголошення результатів Україна зробить власні висновки щодо цієї ситуації. Також він впевнений, що всі лідери повинні об'єднуватися у висловлюваннях, санкційній політиці, і зробити все, щоб не допустити продовження такої трагічної політики Росії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський звинуватив у спробах зупинити переговорний процес українські засоби масової інформації. Він натякнув на те, що ці ЗМІ належать фінансовим структурам чи політикам, які були у владі до нього та обіймали найвищі посади.