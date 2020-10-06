Владимир Зеленский. Фото: Газета.ру

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Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что события, которые происходят в России — следствие усталости людей, которые больше не могут выносить политику государства. Он считает, что рано или поздно, но и в России произойдет «взрыв», как это случилось в Беларуси и Кыргызстане.

Для того, чтобы избежать этого, властям нужно выстраивать диалог с народом. Об этом президент рассказал в интервью Politeco.

Украинский лидер резко осудил насилие в отношении протестующих, которых бросают в полицейские «бобики» и бьют дубинками. По его мнению, таким образом невозможно сделать голос людей услышанным.

Если люди хотят перемен, значит, пришло время для этих изменений, и изменения должны были быть еще раньше, — заявил Зеленский.

Он напомнил, что в Украине прошли два Майдана, во время которых можно было увидеть ту же ситуацию — люди не хотели жить так, как раньше. В то время, когда власть не обсуждала варианты решения этой ситуации, и делала вид, что это происходит где-то «не здесь», государство накрывала волна протестов.

Также он добавил, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального всколыхнуло весь мир, и теперь все государства, в том числе Украина, внимательно следят за деталями результатов расследования трагедии, которые должна опубликовать немецкая сторона.

По мнению Зеленского, после объявления результатов Украина сделает собственные выводы из этой ситуации. Он также уверен, что все лидеры должны объединиться в высказываниях и санкционной политике, и сделать все, чтобы не допустить продолжения такой трагической политики России.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обвинил в попытках остановить переговорный процесс с Россией украинские средства массовой информации. Он намекнул на то, что эти СМИ принадлежат финансовым структурам, или политикам, которые были у власти до него и занимали высокие должности.