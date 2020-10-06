Топ-менеджеров НБУ наказали за интервью о независимости регулятора, фото — ФБ К.Рожковой

https://racurs.ua/n144745-top-menedjerov-nbu-nakazali-za-intervu-o-nezavisimosti-regulyatora.html

Ракурс

Руководителей Национального банка Украины Екатерину Рожкову и Дмитрия Сологуба наказали за публичные заявления по поводу независимости регулятора.

Первый заместитель председателя Нацбанка Рожкова и заместитель председателя Сологуб получили выговоры, им Совет НБУ выразил недоверие.

Рожкова считает такое решение «победой прошлого над будущим» и тревожным сигналом для независимости Нацбанка, поскольку менеджеров НБУ наказали за общение со СМИ.

Чем именно мы могли огорчить Совет НБУ, за что получили выговор и недоверие? Это наши с Дмитрием коммуникации. Однако не уверена, это причина или, скорее, повод, — пояснила Рожкова в Фейсбук.

Рожкова считает, что в ее общении со СМИ не было «ничего крамольного, такого, что шло в разрез с «генеральной линией партии».

Мы говорили, что независимость НБУ — это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе, — объяснила менеджер НБУ.

Она заявила, что цензура дошла до стен Национального банка, а решение об объявлении выговора принималось за закрытыми дверями, без объяснения причин и заслушивания сторон.

По словам члена Совета Национального банка Украины Василия Горбаля, членам правления НБУ выразили недоверие из-за их публичных выступлений.

Надо понимать, что банк — это прежде всего доверие. А последние интервью Сологуба и Рожковой были неоднозначно восприняты как экспертной средой, так и международными партнерами, — сообщил Горбаль, которого в сентябре ввели в Совет НБУ.

Он отметил, что решение о недоверии Рожковой приняли почти единогласно.

В конце июля из Нацбанка уволился один из заместителей председателя, который работал в команде Якова Смолия.