Вакцина от коронавируса. Фото: Пекселс

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Вакцину от коронавируса продолжают разрабатывать многие мировые компании. Несмотря на то, что некоторые вакцины могут начать выпускать уже в конце этого года, в Украине этот препарат, вероятно, появится не очень скоро.

Украина получит вакцину от коронавируса, по предварительным данным, во второй половине 2021 года. Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что получить вакцину в 2021 году Украина сможет, если все будет хорошо. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медработников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

При этом представитель ВОЗ отметил, что страны смогут и сами определять группы риска, основываясь на эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, что на данный момент единого препарата, который лечил бы от коронавируса, нет.