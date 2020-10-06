Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Вакцина от коронавируса. Фото: Пекселс

Получить вакцину от коронавируса Украина сможет не очень скоро, заявили в ВОЗ

6 окт 2020, 11:49
999

Вакцину от коронавируса продолжают разрабатывать многие мировые компании. Несмотря на то, что некоторые вакцины могут начать выпускать уже в конце этого года, в Украине этот препарат, вероятно, появится не очень скоро.

Украина получит вакцину от коронавируса, по предварительным данным, во второй половине 2021 года. Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Ярно Хабихт, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что получить вакцину в 2021 году Украина сможет, если все будет хорошо. В первую очередь вакцинировать будут людей из групп риска — медработников, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.


При этом представитель ВОЗ отметил, что страны смогут и сами определять группы риска, основываясь на эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, ранее в ВОЗ рассказали, что на данный момент единого препарата, который лечил бы от коронавируса, нет.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров