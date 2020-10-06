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Вакцина від коронавірусу. Фото: Пекселс
Отримати вакцину від коронавірусу Україна зможе не дуже скоро, заявили в ВООЗhttps://racurs.ua/ua/n144744-otrymaty-vakcynu-vid-koronavirusu-ukrayina-zmoje-ne-duje-skoro-zayavyly-v-vooz.htmlРакурс
Вакцину від коронавірусу продовжують розробляти багато світових компанії. Попри те, що деякі вакцини можуть почати випускати вже в кінці цього року, в Україні цей препарат, ймовірно, з’явиться не дуже скоро.
Україна отримає вакцину від коронавірусу, за попередніми даними, у другій половині 2021 року. Про це розповів керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт, передає «РБК-Україна».
Він зазначив, що отримати вакцину в 2021 році Україна зможе, якщо все буде добре. В першу чергу вакцинувати будуть людей з груп ризику — медичних працівників, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями.
При цьому представник ВООЗ зазначив, що країни зможуть і самі визначати групи ризику, ґрунтуючись на епідеміологічній ситуації в країні.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ розповіли, що наразі єдиного препарату, який лікував би від коронавірусу, немає.
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