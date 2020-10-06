Влада Білорусі змусила послів країн ЄС повернутися на батьківщину

Олександр Лукашенко. Фото: Dialog.ua

https://racurs.ua/ua/n144743-vlada-bilorusi-zmusyla-posliv-krayin-ies-povernutysya-na-batkivschynu.html

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Протести у Білорусі стали причиною масштабного розриву дипломатичних відносин між країною та сусідніми державами. Посол Польщі Артур Михальський і посол Литви Андрюс Пулокас покинули Білорусь, а посол Німеччини Манфред Хутерер був відкликаний для консультацій до Берліна.

Відкликання послів сталося через дипломатичний скандал, який розгорівся через те, що білоруське Міністерство закордонних справ зажадало скорочення кількості дипломатів посольств Польщі та Литви. Про це повідомляє TUT. BY.

Через це Білорусь відкликала своїх послів із Польщі та Литви й порадила країнам наслідувати їхній приклад. Литва й Польща натомість заявили, що не збираються відкликати своїх послів.

Однак уже вчора, 5 жовтня, глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс повідомив про відкликання свого посла в Білорусі для консультації. Слідом за ним таку заяву зробив глава МЗС Польщі Збігнєв Рау.

За словами Рау, європейські дипломати прийняли рішення відкликати для консультацій деяких із послів, акредитованих у Білорусі. Наголошується, що відкликати можуть не тільки дипломатів Польщі та Литви, а й послів інших країн ЄС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українцям заборонять їздити в Білорусь за внутрішнім паспортом. З осені поїхати в сусідню країну громадяни України зможуть лише на підставі закордонного паспорта, а не внутрішнього, як було раніше.