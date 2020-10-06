Джо Байден та Дональд Трамп, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n144742-predstavnykiv-trampa-i-baydena-rozdilyat-sklyanou-peregorodkou-na-debatah.html

Ракурс

Епідемія коронавірусу у світі суттєво впливає на всі сфери життя.

Зокрема, через загрозу поширення хвороби будуть внесені зміни в особливості проведення дебатів між представниками фаворитів цьогорічних президентських виборів у США, повідомляє агентство Reuters.

На наступних дебатах чинного віце-президента США Майка Пенса, представника кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа, та його опонента Камалу Харріс, кандидата на посаду віце-президента США з команди представника Демократичної партії Джо Байдена, розділять перегородкою з органічного скла.

Обидва учасники дебатів будуть сидіти на відстані понад 3,7 м. На дебатах буде обмежена кількість гостей, і всі вони пройдуть тестування на коронавірус. Осіб без маски не допускатимуть.

Зазначається, що на перших президентських дебатах, які нещодавно відбулися між Трампом і Байденом, кілька членів сім’ї чинного президента США не носили масок, сидячи в аудиторії.

Дебати між Пенсом та Харріс мають відбутися 7 жовтня у Солт-Лейк-Сіті.

У Трампа нещодавно виявили коронавірусну хворобу COVID-19, він кілька днів перебував на лікуванні.

У прес-службі Трампа нещодавно заявили, що він має намір взяти участь у наступних президентських дебатах, запланованих на 15 жовтня в Маямі.