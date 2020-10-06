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Ракурс
Джо Байден и Дональд Трамп, фото: BBC

Представителей Трампа и Байдена разделят стеклянной перегородкой на дебатах

6 окт 2020, 11:33
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Эпидемия коронавируса в мире существенно влияет на все сферы жизни.

В частности, из-за угрозы распространения болезни будут внесены изменения в особенности проведения дебатов между представителями фаворитов нынешних президентских выборов в США, сообщает агентство Reuters.

На следующих дебатах действующего вице-президента США Майка Пенса, представителя кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, и его оппонента Камалу Харрис, кандидата на пост вице-президента США из команды представителя Демократической партии Джо Байдена, разделят перегородкой из органического стекла.

Оба участника дебатов будут сидеть на расстоянии более 3,7 м. На дебатах будет ограниченное количество гостей, и все они пройдут тестирование на коронавирус. Гостей без маски не будут допускать.

Отмечается, что на первых президентских дебатах, которые недавно произошли между Трампом и Байденом, несколько членов семьи действующего президента США не носили масок, сидя в аудитории.

Дебаты между Пенсом и Харрис должны состояться 7 октября в Солт-Лейк-Сити.


У Трампа недавно обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19, он несколько дней находился на лечении.

В пресс-службе Трампа недавно заявили, что он намерен принять участие в следующих президентских дебатах, намеченных на 15 октября в Майами.


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