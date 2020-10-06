Монатик и Дорофеева. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n144741-monatik-i-dorofeeva-v-odnom-ryadu-s-shevchenko-avtor-skandalnoy-tetradi-dlya-vtoroklassnikov.html

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Монатик и Надежда Дорофеева, украинские звезды эстрады, оказались в одном ряду с Тарасом Шевченко в одной из рабочих тетрадей для украинских школ.

Пользователи социальных сетей раскритиковали увиденное и удивились тому, что портрет гениального украинского поэта оказался рядом с певцами современности. Свой выбор объяснила автор рабочей тетради учитель Юлия Шуменко, сообщает «Бабель».

На днях в Facebook-сообществах появились фотографии рабочей тетради по предмету «Я исследую мир» для второклассников, из-за которых разгорелся масштабный скандал среди родителей. В одном из заданий учащимся предлагали рассказать о четырех украинцах, среди которых были: Тарас Шевченко, Леся Украинка, певица Надя Дорофеева и певец Дмитрий Монатик.

На фото титульной страницы тетради было видно, что тетрадь одобрило Министерство образования и науки. Автор тетради Юлия Шумейко, учитель-методист из Светловодска Кировоградской области, говорит, что в первоначальной рукописи в этой задаче были совсем другие личности.

Так, второклассники должны были узнать Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого, Виталия Кличко и Лилию Подкопаеву. В свою очередь в издательстве «Грамота» задачу отредактировали и заменили изображения, оставив только Тараса Шевченко. Сама автор тетради заявила, что не видит ничего плохого в такой замене, поскольку в задании они не сравниваются по своим достижениям.

Школьникам ставится задача узнать украинцев, а Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева — украинцы. По мнению методиста, главное в этом задании — разговорить ребенка.

После скандала учитель опросила своих учеников-первоклассников и выяснила, что абсолютно все дети знают певцов, поскольку они были наставниками в популярном телешоу. Также она добавила, что рабочая тетрадь — это приложение к учебнику, которое не является обязательным для всех школ Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что американский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по всемирной истории для учеников 10 классов. На 58-й странице книги нашли исторический снимок рабочих на строительстве небоскреба в Нью-Йорке — «Обед на небоскребе» 1932 года. Вместо оригинального снимка в учебник попал известный мем с Ривзом.