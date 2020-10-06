Монатик та Дорофєєва. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n144741-monatyk-ta-dorofieieva-v-odnomu-ryadku-z-shevchenkom-avtor-skandalnogo-zoshyta-dlya.html

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Монатик та Надія Дорофєєва, українські зірки естради, опинилися в одному рядку з Тарасом Шевченком в одному з робочих зошитів для українських шкіл.

Користувачі соціальних мереж розкритикували такі уривки та здивувалися тому, що портрет геніального українського поета опинився поруч зі співаками сьогодення. Свій вибір пояснила автор робочого зошиту вчитель Юлія Шуменко, повідомляє «Бабель».

Днями у Facebook-спільнотах зʼявилися фотографії робочого зошита з предмета «Я досліджую світ» для другокласників, через які розгорівся масштабний скандал серед батьків. В одному із завдань учням пропонували розповісти про чотирьох українців, серед яких були: Тарас Шевченко, Леся Українка, співачка Надя Дорофєєва та співак Дмитро Монатик.

На фото титульної сторінки зошита було видно, що зошит схвалило Міністерство освіти і науки. Автор зошита Юлія Шумейко, учитель-методист зі Світловодська Кіровоградської області, каже, що у початковому рукописі в цьому завданні були зовсім інші особистості.

Так, другокласники мали впізнати Тараса Шевченка, Богдана Хмельницького, Віталія Кличка та Лілію Подкопаєву. Натомість у видавництві «Грамота» завдання відредагували та замінили зображення, залишивши тільки Тараса Шевченка. Сама автор зошита заявила, що не бачить нічого поганого у такій заміні, оскільки у завданні вони не порівнюються.

Справжнє завдання у зошиті полягає у тому, щоб упізнати українців, а Дмитро Монатік і Надя Дорофєєва — українці. На її думку, головне у цьому завданні — розговорити дитину.

Після скандалу вчитель опитала своїх учнів-першокласників та з’ясувала, що усі діти знають співаків, оскільки вони були наставниками у популярному телешоу. Також вона додала, що робочий зошит — це додаток до підручника, який не є обовʼязковим для усіх шкіл України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що американський актор Кіану Рівз потрапив до українського підручника з всесвітньої історії для учнів 10 класів. На 58-й сторінці книжки знайшли історичний знімок робітників на будівництві хмарочоса в Нью-Йорку — «Обід на хмарочосі» 1932 року. Замість оригінального знімка до підручника потрапив відомий мем із Рівзом.