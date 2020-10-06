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Последствия непогоды в Ивано-Франковске, фото: «Бліц Інфо»

Шторм затопил улицы Ивано-Франковска и повалил деревья (ВИДЕО)

6 окт 2020, 10:54
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В Ивано-Франковске непогода примерно за полчаса успела наделать много бед. Вчера, 5 октября, в период с 21.00 до 21.30 в городе бушевали сильный ливень и штормовой ветер.

Непогода подтопила отдельные улицы города и повалила деревья на проезжие части дорог, здания и припаркованные автомобили. Также падение деревьев привели к обрыву линий электропередач, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 5.00 6 октября спасатели в Ивано-Франковска провели 50 выездов для ликвидации последствий непогоды. В частности, спасателями:

  • распилены 43 дерева;
  • высвобождено 15 автомобилей;
  • расчищены два прохода к жилым домам и двум магазинам.

Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды в Ивано-Франковске пришлось привлечь дополнительные силы спасателей, в том числе отделения военизированного горно-спасательного отряда города Калуш.

Непогода также повалила билборды и повредила крыши домов, сообщает местное издание «Галка». В частности, ветер сорвал крышу на Доме печали на улице Ребета. Кроме того, подтопило улицы Сечевых Стрельцов, Независимости, Кисилевской.

Из-за засоренной канализации уровень воды местами достигал колен, сообщает ТСН. В некоторых районах города также залило подъезды жилых домов.


Напомним, Европа в последние дни пострадала от масштабных наводнений, которые принес с собой ураган «Алекс».


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