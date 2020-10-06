Последствия непогоды в Ивано-Франковске, фото: «Бліц Інфо»

https://racurs.ua/n144740-shtorm-zatopil-ulicy-ivano-frankovska-i-povalil-derevya-video.html

Ракурс

В Ивано-Франковске непогода примерно за полчаса успела наделать много бед. Вчера, 5 октября, в период с 21.00 до 21.30 в городе бушевали сильный ливень и штормовой ветер.

Непогода подтопила отдельные улицы города и повалила деревья на проезжие части дорог, здания и припаркованные автомобили. Также падение деревьев привели к обрыву линий электропередач, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибших и пострадавших нет.

По состоянию на 5.00 6 октября спасатели в Ивано-Франковска провели 50 выездов для ликвидации последствий непогоды. В частности, спасателями:

распилены 43 дерева;

высвобождено 15 автомобилей;

расчищены два прохода к жилым домам и двум магазинам.

Отмечается, что к ликвидации последствий непогоды в Ивано-Франковске пришлось привлечь дополнительные силы спасателей, в том числе отделения военизированного горно-спасательного отряда города Калуш.

Непогода также повалила билборды и повредила крыши домов, сообщает местное издание «Галка». В частности, ветер сорвал крышу на Доме печали на улице Ребета. Кроме того, подтопило улицы Сечевых Стрельцов, Независимости, Кисилевской.

Из-за засоренной канализации уровень воды местами достигал колен, сообщает ТСН. В некоторых районах города также залило подъезды жилых домов.

Напомним, Европа в последние дни пострадала от масштабных наводнений, которые принес с собой ураган «Алекс».