Последствия шторма «Алекс», фото: The Local

https://racurs.ua/n144686-masshtabnye-navodneniya-prines-v-evropu-uragan-aleks-est-pogibshie-video.html

Ракурс

Европа страдает от урагана «Алекс», который принес с собой масштабные наводнения и разрушения. Это первый шторм с именем нового европейского сезона ураганов, который охватывает период с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года.

Ураган сначала 1 октября накрыл Великобританию, после чего, усилившись, 2 октября переместился в континентальную Европу, сообщает The Watchers

Ураган вызвал серьезные наводнения во Франции и Италии, некоторые из них были описаны как самые худшие при жизни нынешнего поколения.

Так, во французском департаменте Приморские Альпы всего за 24 часа выпало более 50 см осадков. Единственный раз, когда в этом регионе наблюдалось больше дождей, было 3 октября 2015 года, когда в результате наводнения погибли 20 человек в городе Канны и в окрестностях Французской Ривьеры.

В этом регионе погиб один человек, еще по меньшей мере восемь пропали без вести, среди них двое спасателей.

В горной местности к северу от Ниццы прервалась связь с рядом сел. Около 30 тыс. домов остались без электричества. По данным французских метеорологов, в регионе за 10 часов выпала годовая норма осадков.

Власти Ниццы 2 октября заявили об исчезновении девяти человек, позже были обнаружены и идентифицированы два тела.

Более 100 домов были разрушены в ряде сел вокруг Ниццы, где был зафиксирован катастрофический вред, причиненный стихией.

В Австрии четырехлетняя девочка погибла в результате падения дерева.

4 октября ураган ударил по курортному городу Сан-Ремо в Италии и ряду других населенных пунктов в регионе Лигурия, сообщает агентство ANSA.

В результате тысячи людей остались без электроэнергии, также власти страны предупредили об угрозе наводнений. Погибли по меньшей мере пять человек.

Также шторм задел Испанию, Ирландию, Великобританию и другие соседние страны, предупреждения объявили по всему региону.

#France �� - Conséquence du passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, le pont de la Maissa s’est effondré ce vendredi à Saint-Martin-Vésubie. C’est la rivière du Boréon en crue, qui a emporté une partie de l'édifice

Via @marinebrenierpic.twitter.com/m0OCY30iPB — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) October 2, 2020

Напомним, в конце августа сильный шторм затопил итальянский город Верона.