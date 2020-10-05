Наслідки шторму «Алекс», фото: The Local

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Ракурс

Європа страждає від урагану «Алекс», який приніс із собою масштабні повені та руйнування. Це перший названий шторм нового європейського сезону ураганів, який охоплює період з 1 вересня 2020 року по 31 серпня 2021 року

Ураган спочатку 1 жовтня накрив Велику Британію, після чого, посилившись, 2 жовтня перемістився до континентальної Європи, повідомляє The Watchers.

Ураган спричинив серйозні повені у Франції та Італії, деякі з них були описані як найгірші за життя нинішнього покоління.

Так, у французькому департаменті Приморські Альпи лише за 24 години випало понад 50 см опадів. Єдиний раз, коли в цьому регіоні спостерігалося більше дощів, було 3 жовтня 2015 року, коли внаслідок повені загинуло 20 людей у ​​місті Канни та на околицях Французької Рів'єри.

В цьому регіоні загинула одна людина, ще щонайменше восьмеро зникли безвісти, серед них двоє рятувальників.

У гірській місцевості на північ від Ніцци перервався зв’язок з низкою сіл. Близько 30 тис. будинків залишилися без електрики. За даними французьких метеорологів, в регіоні за 10 годин випала річна норма опадів.

Влада Ніцци 2 жовтня заявила про зникнення дев’яти людей, пізніше було виявлено та ідентифіковано два тіла.

Понад 100 будинків були зруйновані в низці сіл навколо Ніцци, де було зафіксовано катастрофічну шкоду, завдану стихією.

В Австрії чотирирічна дівчинка загинула внаслідок падіння дерева.

4 жовтня ураган вдарив по курортному місту Сан-Ремо в Італії та низці інших населених пунктів в регіоні Лігурія, повідомляє агентство ANSA.

В результаті тисячі людей залишилися без електроенергії, також влада країни попередила про загрозу повеней. Загинули щонайменше п’ятеро осіб.

Також шторм зачепив Іспанію, Ірландію, Велику Британію та інші сусідні країни, попередження оголосили по всьому регіону.

#France �� - Conséquence du passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes, le pont de la Maissa s’est effondré ce vendredi à Saint-Martin-Vésubie. C’est la rivière du Boréon en crue, qui a emporté une partie de l'édifice

Via @marinebrenierpic.twitter.com/m0OCY30iPB — ⓃⒺⓌⓈ—ⓂⒺⓃⒶ·۰•● (@News_Mena_) October 2, 2020

Нагадаємо, наприкінці серпня сильний шторм затопив італійське місто Верона.