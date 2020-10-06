Максим Степанов. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n144739-progolosovat-ne-vstavaya-s-bolnichnoy-koyki-smogut-bolnye-koronavirusom-na-mestnyh-vyborah.html

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Местные выборы-2020 в Украине пройдут в разгар эпидемии коронавируса, в связи с чем власть предлагает предоставить возможность для голосования избирателям в медучреждениях,

В больницы будут приезжать специальные выездные бригады. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, все правила проведения выборов были утверждены постановлением правительства № 846 от 22 июля. В этом постановлении идет речь о том, что выборы пройдут даже в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация достигла «красного» уровня.

Отмечается, что больные коронавирусом, которые находятся на самоизоляции, могут подать соответствующее заявление до 20.00 за сутки до выборов для того, чтобы проголосовать из дома. В свою очередь люди, которые находятся на госпитализации, будут голосовать в медучреждении.

Министр здравоохранения добавил, что на избирательных участках будет функционировать весь комплекс противоэпидемических мер, предусмотренный протоколом Министерства здравоохранения.

Сообщается, что вход на избирательные участки будет осуществляться в масках, а во время голосования необходимо соблюдать дистанцию. В помещении избирательного участка будет в наличии антисептик, а для голосования избиратели должны использовать свою ручку.

Степанов добавил, что если у избирателя есть симптомы коронавирусной инфекции, для него будет предусматриваться отдельная кабинка для голосования. Снабжать избирательные участки антисептиками и масками будут за счет местного бюджета.

Напомним, ранее мы сообщали, что количество коек в больницах для больных коронавирусом постоянно сокращается. На сегодня в Украине выделено 29 тыс. коек для больных коронавирусом, из которых заполнено 53,9%.