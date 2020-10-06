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Ракурс
Ищем с женой гнездышко - Зеленский о переезде на госдачу, фото — ОП

Ищем с женой гнездышко — Зеленский о переезде на госдачу

6 окт 2020, 10:28
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Владимир Зеленский, президент Украины, объяснил, почему летом переехал в президентскую резиденцию под Киевом.

Президент пояснил, что выехал из своего частного дома, который продал из-за того, что в нем «было невозможно работать из-за ковида». Зеленский объяснил, что временно переехал с семьей в резиденцию вблизи столицы.


Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома. Сейчас мы с женой ищем новое место. Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко, — сообщил Зеленский в интервью Politico Europe.

Напомним, что в июле СМИ рассказали, что Зеленский живет в государственной резиденции в Конча-Заспе. Впоследствии Офис президента пояснил, что глава государства продал дом в Иванковичах в Киевской области и с семьей будет временно проживать в государственной резиденции «Конча-Заспа».

Источник: Ракурс


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