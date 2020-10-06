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Ракурс
Коронавирус в Киеве. Фото: КГГА

25 тыс. киевлян заболели COVID-19 — самые зараженные районы назвал Кличко (КАРТА)

6 окт 2020, 10:07
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Коронавирус в Киеве набирает обороты. За последние сутки инфицирование подтвердили еще у 355 человек, 10 из них — медики. Госпитализировали в больницы столицы 36 пациентов.

Всего в Киеве уже 25 тыс. 91 больной коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Киева Виталий Кличко.

За последние сутки, 5 октября, заболели:

  • 190 женщин в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 146 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет;
  • девять девочек от 3 до 16 лет;
  • 10 мальчиков от 1 года до 17 лет.

Наибольшее количество новых больных обнаружили в Дарницком районе — 50 инфицированных. В Соломенском районе болезнь подкосила 47 человек, в Днепровском — 44.

Коронавирус в Киеве. Карта: КГГА


Шесть больных коронавирусом умерли за минувшие сутки. За весь период пандемии болезнь унесла жизни 436 жителей столицы. В то же время выздоровели 282 человека. В целом от коронавируса излечились 8 тыс. 545 жителей Киева.

Как писал «Ракурс», в Украине по состоянию на утро 6 октября зарегистрировано 234 тыс. 584 случая заболевания. Только за последние сутки инфицирование подтвердили у 4 тыс. 348 человек. Почти 100 больных коронавирусом умерли за минувшие сутки.


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