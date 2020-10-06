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Ракурс
Коронавірус у Києві. Фото: КМДА

​​25 тис. киян захворіли на COVID-19 — найбільш заражені райони назвав Кличко (КАРТА)

6 жов 2020, 10:07
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Коронавірус у Києві набирає оберти. За останню добу інфікування підтвердили ще у 355 осіб, 10 з них — медики. Госпіталізували до лікарень столиці 36 пацієнтів.

Загалом у Києві вже 25 тис. 91 хворий на коронавірус. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.

За останню добу, 5 жовтня, захворіли:

  • 190 жінок віком від 18 до 89 років;
  • 146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;
  • дев’ятеро дівчаток від 3 до 16 років;
  • 10 хлопчиків від 1 року до 17 років.

Найбільшу кількість нових хворих виявили у Дарницькому районі — 50 інфікованих. У Солом’янському районі хвороба підкосила 47 осіб, у Дніпровському — 44.

Коронавірус у Києві. Карта: КМДА


Шестеро хворих на коронавірус померли за минулу добу. За весь період пандемії хвороба забрала життя 436 мешканців столиці. Водночас одужали 282 людини. Загалом коронавірус подолали 8 тис. 545 мешканців Києва.

Як писав «Ракурс», в Україні станом на ранок 6 жовтня зареєстровано 234 тис. 584 випадків захворювання. Лише за останню добу інфікування підтвердили у 4 тис. 348 осіб. Майже 100 хворих на коронавірус померли за минулу добу.


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