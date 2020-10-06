25 тис. киян захворіли на COVID-19 — найбільш заражені райони назвав Кличко (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n144737-25-tys-kyyan-zahvorily-na-covid-19-naybilsh-zarajeni-rayony-nazvav-klychko-karta.htmlРакурс
Коронавірус у Києві набирає оберти. За останню добу інфікування підтвердили ще у 355 осіб, 10 з них — медики. Госпіталізували до лікарень столиці 36 пацієнтів.
Загалом у Києві вже 25 тис. 91 хворий на коронавірус. Про це у своєму Telegram-каналі написав мер Києва Віталій Кличко.
За останню добу, 5 жовтня, захворіли:
- 190 жінок віком від 18 до 89 років;
- 146 чоловіків віком від 18 до 84 рокiв;
- дев’ятеро дівчаток від 3 до 16 років;
- 10 хлопчиків від 1 року до 17 років.
Найбільшу кількість нових хворих виявили у Дарницькому районі — 50 інфікованих. У Солом’янському районі хвороба підкосила 47 осіб, у Дніпровському — 44.
Шестеро хворих на коронавірус померли за минулу добу. За весь період пандемії хвороба забрала життя 436 мешканців столиці. Водночас одужали 282 людини. Загалом коронавірус подолали 8 тис. 545 мешканців Києва.
Як писав «Ракурс», в Україні станом на ранок 6 жовтня зареєстровано 234 тис. 584 випадків захворювання. Лише за останню добу інфікування підтвердили у 4 тис. 348 осіб. Майже 100 хворих на коронавірус померли за минулу добу.