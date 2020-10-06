«Чорну мітку» Держдепу США дістав спільник Деркача

Джуліані та Теліженко. Фото: Київпост

https://racurs.ua/ua/n144736-chornu-mitku-derjdepu-ssha-distav-spilnyk-derkacha.html

Ракурс

«Плівки Деркача» не залишилися без уваги американської влади. Державний департамент США включив до чорного списку і анулював візу українському спільникові адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані та нардепа Андрія Деркача.

Політолог Андрій Теліженко допомагав адвокату американського лідера збирати в Україні інформацію та просувати фейк проти головного суперника Трампа на виборах — Джо Байдена. Про це повідомляє Washington Post.

Повідомляється, що Теліженко розкручував вигідні для Росії фейки щодо України на каналі олігарха Ігоря Коломойського «1+1».

Під роздачу «чорних міток» підпав і сам Деркач, якого у США назвали активним російським агентом протягом більш ніж десяти років. Йому анулювали візу і наклали санкції через втручання у вибори.

Зазначимо, що Теліженко супроводжував Джуліані під час поїздки до Києва в кінці минулого року, яка охоплювала й зустріч з Деркачем. Обидва українці регулярно спілкувалися з адвокатом Трампа.

Як відомо, Теліженко був радником генпрокурора Яреми, при якому був знятий арешт з грошей Злочевського у Великій Британії. Також спільник Деркача працював у посольстві України в США, а потім допомагав олігархові Павлу Фуксу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Деркач анонсував нову прес-конференцію про нібито корупцію у США. Прес-конференцію Деркач обіцяє підкріпити «цифрами, документами та цікавими записами».