«Чорну мітку» Держдепу США дістав спільник Деркача

«Чорну мітку» Держдепу США дістав спільник Деркачаhttps://racurs.ua/ua/n144736-chornu-mitku-derjdepu-ssha-distav-spilnyk-derkacha.htmlРакурс
«Плівки Деркача» не залишилися без уваги американської влади. Державний департамент США включив до чорного списку і анулював візу українському спільникові адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані та нардепа Андрія Деркача.
Політолог Андрій Теліженко допомагав адвокату американського лідера збирати в Україні інформацію та просувати фейк проти головного суперника Трампа на виборах — Джо Байдена. Про це повідомляє Washington Post.
Повідомляється, що Теліженко розкручував вигідні для Росії фейки щодо України на каналі олігарха Ігоря Коломойського «1+1».
Під роздачу «чорних міток» підпав і сам Деркач, якого у США назвали активним російським агентом протягом більш ніж десяти років. Йому анулювали візу і наклали санкції через втручання у вибори.
Зазначимо, що Теліженко супроводжував Джуліані під час поїздки до Києва в кінці минулого року, яка охоплювала й зустріч з Деркачем. Обидва українці регулярно спілкувалися з адвокатом Трампа.
Як відомо, Теліженко був радником генпрокурора Яреми, при якому був знятий арешт з грошей Злочевського у Великій Британії. Також спільник Деркача працював у посольстві України в США, а потім допомагав олігархові Павлу Фуксу.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Андрій Деркач анонсував нову прес-конференцію про нібито корупцію у США. Прес-конференцію Деркач обіцяє підкріпити «цифрами, документами та цікавими записами».