«Черную метку» Госдепа США получил сообщник Деркачаhttps://racurs.ua/n144736-chernuu-metku-gosdepa-ssha-poluchil-soobschnik-derkacha.htmlРакурс
«Пленки Деркача» не остались без внимания властей США. Государственный департамент США включил в черный список и аннулировал визу украинскому сообщнику адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Деркача.
Политолог Андрей Телиженко помогал адвокату американского лидера собирать в Украине информацию и продвигать фейк против главного соперника Трампа на выборах — Джо Байдена.
Об этом сообщает Washington Post.
Сообщается, что Телиженко раскручивал выгодные для России фейки в отношении Украины на канале олигарха Игоря Коломойского «1+1».
Под раздачу «черных меток» подпал и сам Деркач, которого в США назвали активным российским агентом на протяжении более чем десяти лет. Ему аннулировали визу и наложили санкции из-за вмешательства в выборы.
Отметим, что Телиженко сопровождал Джулиани во время поездки в Киев в конце прошлого года, которая включала в себя встречу с Деркачем. Оба украинца регулярно общались с адвокатом Трампа.
Как известно, Телиженко был советником генпрокурора Яремы, при котором был снят арест с денег Злочевского в Великобритании. Также сообщник Деркача работал в посольстве Украины в США, а затем помогал олигарху Павлу Фуксу.
Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Деркач анонсировал новую пресс-конференцию о якобы коррупции в США. Пресс-конференцию Деркач обещает подкрепить «цифрами, документами и интересными записями».