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Ракурс
Джулиани и Телиженко. Фото: Киевпост

«Черную метку» Госдепа США получил сообщник Деркача

6 окт 2020, 10:03
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«Пленки Деркача» не остались без внимания властей США. Государственный департамент США включил в черный список и аннулировал визу украинскому сообщнику адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани и Андрея Деркача.

Политолог Андрей Телиженко помогал адвокату американского лидера собирать в Украине информацию и продвигать фейк против главного соперника Трампа на выборах — Джо Байдена. Об этом сообщает Washington Post.

Сообщается, что Телиженко раскручивал выгодные для России фейки в отношении Украины на канале олигарха Игоря Коломойского «1+1».

Под раздачу «черных меток» подпал и сам Деркач, которого в США назвали активным российским агентом на протяжении более чем десяти лет. Ему аннулировали визу и наложили санкции из-за вмешательства в выборы.

Отметим, что Телиженко сопровождал Джулиани во время поездки в Киев в конце прошлого года, которая включала в себя встречу с Деркачем. Оба украинца регулярно общались с адвокатом Трампа.


Как известно, Телиженко был советником генпрокурора Яремы, при котором был снят арест с денег Злочевского в Великобритании. Также сообщник Деркача работал в посольстве Украины в США, а затем помогал олигарху Павлу Фуксу.

Напомним, ранее мы сообщали, что Андрей Деркач анонсировал новую пресс-конференцию о якобы коррупции в США. Пресс-конференцию Деркач обещает подкрепить «цифрами, документами и интересными записями».

Источник: Ракурс


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