Шукаємо з дружиною гніздечко — Зеленський про переїзд на держдачу, фото — ОП

https://racurs.ua/ua/n144738-shukaiemo-z-drujynou-gnizdechko-zelenskyy-pro-pereyizd-na-derjdachu.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, пояснив, чому переїхав до президентської резиденції поблизу Києва.

Президент пояснив, що виїхав зі свого приватного будинку, який продав через те, що у ньому «було неможливо працювати через ковід». Зеленський пояснив, що тимчасово переїхав з родиною до резиденції поблизу столиці.

Я нікуди не переїжджаю, у мене є квартира. Сьогодні це для мене просто готель, інакше я це не використовував би. Хоча, згідно з нашим законодавством, маю повне право, але я хочу жити вдома. Зараз ми з дружиною шукаємо нове місце. Чи побудуємо дім, чи візьмемо в оренду. Для нас важливо мати, як кажуть в Україні, своє особисте сімейне гніздечко, — повідомив Зеленський в інтерв’ю Politico Europe.

Нагадаємо, що у липні ЗМІ розповіли, що Зеленський мешкає у державній резиденції у Конча-Заспі. Згодом Офіс президента пояснив, що глава держави продав будинок в Іванковичах у Київській області і з сім'єю тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».