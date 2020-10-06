Проголосувати з лікарняного ліжка зможуть хворі на коронавірус під час місцевих виборів

Максим Степанов. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n144739-progolosuvaty-z-likarnyanogo-lijka-zmojut-hvori-na-koronavirus-pid-chas-miscevyh-vyboriv-moz.html

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Місцеві вибори-2020 в Україні пройдуть у розпал епідемії коронавірусу, у зв’язку з чим влада пропонує надати можливість для голосування виборцям у медустановах.

До лікарень будуть виїжджати спеціальні виїзні бригади. Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

За його словами, усі правила проведення виборів були затверджені постановою уряду № 846 від 22 липня. У цій постанові йдеться про те, що вибори пройдуть навіть у тих регіонах, де епідеміологічна ситуація досягла «червоного» рівня.

Зазначається, що хворі на коронавірус, які перебувають на самоізоляції, можуть подати відповідну заяву до 20.00 за добу до виборів для того, щоб проголосувати з дому. Натомість люди, які перебувають на госпіталізації, будуть голосувати у медустанові.

Міністр охорони здоров’я додав, що на виборчих дільницях буде функціонувати увесь комплекс протиепідемічних заходів, передбачений протоколом Міністерства охорони здоров’я.

Повідомляється, що вхід на виборчі дільниці буде здійснюватися у масках, а під час голосування необхідно дотримуватися дистанції. У приміщенні виборчої дільниці буде у наявності антисептик, а для голосування виборці повинні використовувати свою ручку.

Степанов додав, що якщо у виборця є симптоми коронавірусної інфекції, для нього буде передбачатися окрема кабінка для голосування. Забезпечувати виборчі дільниці антисептиками і масками будуть за рахунок місцевого бюджету.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кількість ліжок у лікарнях для хворих на коронавірус постійно скорочується. На сьогодні в Україні виділено 29 тис. ліжок для хворих на коронавірус, з яких заповнений 53,9%.