Наслідки негоди в Івано-Франківську, фото: «Бліц Інфо»

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В Івано-Франківську негода приблизно за півгодини встигла наробити чимало лиха. Учора, 5 жовтня, у період з 21.00 до 21.30 в місті вирувала сильна злива та штормовий вітер.

Негода підтопила окремі вулиці міста та повалила низку дерев на проїжджу частину доріг, будівлі та припарковані автомобілі. Також падіння дерев призвели до обриву ліній електропередач, повідомляє прес-служба ДСНС.

Загиблих та постраждалих внаслідок цієї негоди немає.

Станом на 5.00 6 жовтня рятувальники в Івано-Франківську здійснили 50 виїздів для ліквідації наслідків негоди. Зокрема, рятувальниками:

розпилено 43 дерева;

вивільнено 15 автомобілів;

розчищено два проходи до житлових будинків та двох магазинів.

Зазначається, що до ліквідації наслідків негоди в Івано-Франківську довелося залучити додаткові сили рятувальників, зокрема відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону міста Калуш.

Негода також повалила білборди та пошкодила дахи будинків, повідомляє місцеве видання «Галка». Зокрема, вітер зірвав дах на Будинку смутку на вулиці Ребета. Окрім того, підтопило вулиці Січових Стрільців, Незалежності, Кисілевської.

Через засмічену каналізацію рівень води місцями сягав колін, повідомляє ТСН. У деяких районах міста також залило під’їзди житлових будинків.

Нагадаємо, Європа в останні дні постраждала від масштабних повеней, які приніс із собою ураган «Алекс».