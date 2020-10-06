Власти Беларуси заставили послов стран ЕС вернуться на родину

Александр Лукашенко. Фото: Dialog.ua

https://racurs.ua/n144743-vlast-belarusi-zastavila-poslov-stran-es-vernutsya-na-rodinu.html

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Протесты в Беларуси стали причиной масштабного разрыва дипломатических отношений между страной и соседними государствами. Посол Польши Артур Михальский и посол Литвы Андрюс Пулокас покинули Беларусь, а посол Германии Манфред Хутерер был отозван для консультаций в Берлин.

Отзыв послов произошел из-за дипломатического скандала, который разгорелся из-за того, что белорусское Министерство иностранных дел потребовало у посольств Польши и Литвы сократить количество дипломатов. Об этом сообщает TUT. BY.

Из-за этого Беларусь отозвала своих послов из Польши и Литвы, и посоветовала странам последовать их примеру. Литва и Польша в свою очередь заявили, что не собираются отзывать своих послов.

Однако уже вчера, 5 октября, глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил об отзыве своего посла в Беларуси для консультации. Следом за ним такое заявление сделал глава МИД Польши Збигнев Рау.

По словам Рау, европейские дипломаты приняли решение отозвать для консультации некоторых из послов, аккредитованных в Беларуси. Отмечается, что отозвать могут не только дипломатов Польши и Литвы, а и послов других стран ЕС.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинцам запретят ездить в Беларусь по внутреннему паспорту. С осени поехать в соседнюю страну граждане Украины смогут только по заграничному паспорту, а не внутреннему, как было ранее.