Топ-менеджерів НБУ покарали за інтерв’ю про незалежність регулятора, фото — ФБ К.Рожкова

https://racurs.ua/ua/n144745-top-menedjeriv-nbu-pokaraly-za-interv-u-pro-nezalejnist-regulyatora.html

Ракурс

Керівників Національного банку України Катерину Рожкову та Дмитра Сологуба покарали за публічні заяви щодо гарантування незалежності регулятора.

Перший заступник голови Нацбанку Рожкова та заступник голови Сологуб отримали догани, їм Рада НБУ висловила недовіру.

Рожкова вважає таке рішення «перемогою минулого над майбутнім» і тривожним сигналом для незалежності Нацбанку, оскільки менеджерів НБУ покарали за спілкування зі ЗМІ.

Чим саме ми могли засмутити Рада НБУ, за що отримали догану і недовіру? Це наші з Дмитром комунікації. Однак не впевнена, це причина або, скоріше, привід, — пояснила Рожкова у Фейсбук.

Рожкова вважає, що в її спілкуванні зі ЗМІ не було «нічого крамольного, що б йшло у розріз з «генеральною лінією партії».

Ми казали, що незалежність НБУ — це про колегіальність. Що новій команді треба трохи часу, щоб спрацюватися. І все у такому дусі, — пояснила менеджер НБУ.

Вона заявила, що цензура дійшла до стін Національного банку, а рішення про оголошення догани приймалося за закритими дверима, без пояснення причин та заслуховування сторін.

За словами члена Ради Національного банку України Василя Горбаля, членам правління НБУ висловили недовіру через їхні публічні виступи.

Треба розуміти, що банк — це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами, — повідомив Горбаль, якого у вересні ввели в Раду НБУ.

Він зауважив, що рішення про недовіру Рожковій ухвалили майже одностайно.

Наприкінці липня з Нацбанку звільнився один із заступників голови, який працював у команді Якова Смолія.