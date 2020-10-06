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Зеленский уволил Абромавичуса, что известно о новом руководителе «Укроборонпрома»

Зеленский уволил Абромавичуса — что известно о новом руководителе «Укроборонпрома» (ФОТО)

6 окт 2020, 12:15
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В «Укроборонпроме» будет новый руководитель. Президент Украины 6 октября уволил с должности генерального директора Айвараса Абромавичуса. Новым исполняющим обязанности руководителя крупнейшего оборонного концерна страны стал Игорь Фоменко.

Об этом говорится в указах главы государства № 422 и № 423.

Абромавичус возглавлял «Укроборонпром» с августа 2019 года. Фоменко работал его заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике.

И.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко, фото — tank.lviv.ua

Главной задачей в работе Фоменко было повышение эффективности работы предприятий отрасли, а основными направлениями работы — планирование и организация работы предприятий, расширение номенклатуры и географии продаж продукции и услуг, формирование позитивного узнаваемого мирового бренда.


Ранее Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в холдинговой компании «АвтоКрАЗ», Corum Group, ICDI Group. Он получил степень MBA в Institute of International Business Relations (Германия).

И.о. гендиректора "Укроборонпрома" Игорь Фоменко

Источник: Ракурс


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