ТРЦ «Гулівер світитиметься прайд-прапором, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n144749-prayd-praporom-u-kyievi-tyjden-svitytymetsya-odyn-iz-trc-video.html

Ракурс

У Києві багатоповерхова будівля торгово-розважального центру «Гулівер» протягом тижня світитиметься кольорами прайд-прапора.

Акція присвячена «ПрайдМісяцю2020» у Києві, її мета — привернути увагу суспільства до теми видимості та прийняття ЛГБТ+. Про це повідомляється на сторінці KyivPride у соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що відповідними кольорами ТРЦ сяятиме щовечора до 11 жовтня. У період з 18.30 по 22.00 кожні п’ять хвилин будівля впродовж 20 секунд «транслюватиме» прайд-прапор.

Разом із прайд-прапором транслюватиметься слоган «Бути різними добре разом».

Прайд-прапор — символ гордості, сили голосу та прийняття людей такими, якими вони народилися, — наголошують у KyivPride.



Нагадаємо, в середині вересня у Харкові відбувся перший в Україні Автопрайд. До проведення заходу у формі автопробігу активістам довелося вдатися через карантинні обмеження, запроваджені в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.