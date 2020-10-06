У партії ЄС заявили про тиск з боку СБУ на місцевих виборах, фото: «24 канал»

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Політсила «Європейська солідарність» заявила про факт тиску з боку СБУ напередодні місцевих виборів.

Представник цієї політсили народний депутат Олексій Гончаренко продемонстрував листа, котрий надійшов на ім’я лідера «Євросолідарності» Петра Порошенка від СБУ Донецької та Луганської областей. Про це повідомляється у його Telegram-каналі.

У цьому листі спецслужба цікавиться інформацією щодо кандидатів від політсили на місцевих виборах у цих областях.

За словами Гончаренка, лист надійшов на електронну пошту.

Але ми зв’язалися з управлінням СБУ в Донецькі та Луганській областях. Нам підтвердили існування такого листа. Тут є номер, дата, все, — наголосив Гончаренко.

Зазначається, що автори листа просять надати перелік всіх кандидатів від «ЄС» на місцевих виборах, коротку характеристику та їхні докладні біографічні дані, а також інформацію по витрачені кошти на передвиборчу кампанію та джерела їх походження.

Це неприхований тиск та порушення законодавства, — наголосив депутат.

Водночас прес-служба СБУ заявляє, що співробітники спецслужби не надсилали «Євросолідарності» жодних листів такого змісту. У відомстві запевняють, що чітко дотримуються чинного законодавства.

Такі вихідні номери як у «документа», на який посилається партія, не використовуються Головним Управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях, а вказаний номер телефону також йому не належить, — наголошують у відомстві.

Також у СБУ стверджують, що тимчасовий виконувач обов’язків Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях Євген Русінов, від імені якого надійшов лист, у вказану на документі дату «не виконував тимчасові обов’язки начальника управління», а його підпис на листі є підробленим.

Всі заяви представників фракції «Європейська солідарність» з цього приводу слід розглядати виключно через призму політичних перегонів і бажання отримати додаткові електоральні бали, — запевняють у СБУ.



Місцеві вибори в Україні мають відбутися 25 жовтня.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно заявили, що хворі на коронавірусну хворобу COVID-19 зможуть проголосувати з лікарняного ліжка.

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