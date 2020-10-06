“Пандемічні” доплати за народження дитини ввів Сінгапур

https://racurs.ua/ua/n144767-pandemichni-doplaty-za-narodjennya-dytyny-vviv-singapur.html

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Фінансову допомогу при народженні дитини отримуватимуть батьки у Сінгапурі — влада країни запровадила одноразовий «пандемічний» бонус, щоб стимулювати дітонародження під час пандемії коронавірусу.

Детальна інформація про суму наразі не розголошується. Однак вказано, що новий вид допомоги при народженні дитини йтиме як додаток до інших держаних виплат, пише ВВС.

Нині у Сінгапурі батьки можуть розраховувати на дитячі бонуси у розмірі до 10 тис. сінгапурських доларів (приблизно 7 тис. 330 дол.).

Коронавірус змусив деяких батьків відкласти свої плани щодо батьківства, — розповів заступник премʼєра Сінгапуру Хенг Сві Кіт.



Згідно з урядовими даними, у 2018 році рівень фертильності в Сінгапурі досяг восьмирічного мінімуму і склав 1,14 народжень на жінку. Нині у країні зафіксовано один з найнижчих рівнів народжуваності у світі.

Нагадаємо, цьогоріч рівень народжуваності у Китаї впав до найнижчого показника за 70 років існування КНР. Проте Індонезія та Філіппіни стикаються з перспективою масового сплеску вагітностей через карантин. За інформацією Фонду народонаселення ООН, на Філіппінах кількість небажаних вагітностей у 2020 році зросте майже удвічі і досягне 2,6 млн, якщо карантинне обмеження пересування діятиме до кінця року.