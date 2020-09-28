До якого віку жінка може відкласти народження дитини, вказали вчені

https://racurs.ua/ua/n144425-do-yakogo-viku-jinka-moje-vidklasty-narodjennya-dytyny-vkazaly-vcheni.html

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У розвинутих країнах середній вік жінок, котрі вперше стали матір’ю, згідно з даними за 2017 рік, був 30 років. Для порівняння, до 1960 років жінки в США народжували першу дитину в середньому у 21 рік. Тому вчені з’ясували, до якого віку жінка здатна зачати та народити здорову дитину.

Це одна з найбільших несправедливостей природи, — каже професор репродуктивної медицини з Оксфордського університету Даган Веллс, вказуючи на постійне і переважно необоротне зниження фертильності у жінок після 35 років, пише «ВВС Україна».

У чоловіків здатність до зачаття дитини також поступово зменшується приблизно у віці 40−45 років, однак відбувається це набагато повільніше, аніж у жінок.

Впродовж десятиліть вчені пов’язували зниження фертильності у жінок зі зменшенням кількості яйцеклітин в яєчниках. Якщо репродуктивні органи чоловіків щодня виробляють мільйони нових сперматозоїдів, жінки одразу народжуються з усіма своїми яйцеклітинами. Окрім цього, їхня кількість поступово зменшується з віком: з 1 млн фолікулів при народженні скорочуються до 300 тис. на момент статевого дозрівання, 25 тис. — до 37 років та 1 тис. — до 51 року. Втім, потенціал перетворитися на дитину мають лише 300−400 фолікулів.

У більшості жінок здатність завагітніти дійсно припиняється за вісім років до менопаузи. Точнішу оцінку кількості фолікулів, відому як «резерв яєчників», можна отримати, вимірявши рівень гормону AMH у крові жінки. Що краще функціонують яєчники та більше в них фолікулів, то вищим є рівень AMH. Він поступово знижується з віком: у 30−35 років він складає приблизно дві третини від рівня 20-річної жінки, а після 45 років — лише чверть.

Ембріолог з науково-дослідного інституту Луненфельда-Таненбаума Андреа Юрісікова встановила, що резерв яєчників регулюється генетично, але життя жінки, стреси, вплив радіації чи токсичних речовин впливають на кількість фолікулів.

Хромосомні порушення в статевих клітинах людини — дуже поширені. На певному рівні вони є навіть у молодих жінок, але з віком їх стає більше, — зазначає професор репродуктивної медицини з Оксфордського університету Веллс.

Чверть яйцеклітин 20-річної жінки мають певні хромосомні аномалії, але у жінки 30−35 років їх вже 40%, і далі їхня кількість зростає у геометричній прогресії. Ще одна проблема, яка виникає у жінок старшого віку, — це пошкодження мітохондрій. Дослідження показують, що майже половина фолікулів у жінки старше 35 років має мутації у мітохондріальній ДНК.

Зниження репродуктивної функції прискорюється після 35 років, і переважна більшість жінок по суті стають безплідними у 45, — резюмує дослідник Веллс.

Водночас деякі дослідження показують, що якість чоловічої сперми також знижується починаючи з 20-річного віку. Наприклад, рухливість сперми зменшується приблизно на 0,7% щороку, сперма чоловіків старшого віку також має більше мутацій у ДНК.