До какого возраста женщина может повременить с рождением ребенка, указали ученые

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В развитых странах средний возраст женщины, которая впервые стала матерью, согласно данным за 2017 год, был 30 лет. Для сравнения, до 1960 годов женщины в США рожали первого ребенка в среднем в 21 год. Поэтому ученые выяснили, до какого возраста женщина способна зачать и родить здорового ребенка.

Это одна из самых больших несправедливостей природы, — говорит профессор репродуктивной медицины из Оксфордского университета Даган Уэллс, указывая на постоянное и преимущественно необратимое снижение фертильности у женщин после 35 лет, пишет «ВВС Україна».

У мужчин способность к зачатию ребенка также постепенно уменьшается примерно в возрасте 40−45 лет, однако происходит это гораздо медленнее, чем у женщин.

На протяжении десятилетий ученые связывали снижение фертильности у женщин с уменьшением числа яйцеклеток в яичниках. Если репродуктивные органы мужчин ежедневно производят миллионы новых сперматозоидов, женщины сразу рождаются со всеми своими яйцеклетками. Кроме этого, их число постепенно уменьшается с возрастом: с 1 млн фолликулов при рождении до 300 тыс. на момент полового созревания, 25 тыс. — до 37 лет и 1 тыс. — до 51 года. Потенциал превратиться в ребенка есть лишь у 300−400 фолликулов.

У большинства женщин способность забеременеть действительно прекращается за восемь лет до менопаузы. Более точную оценку числа фолликулов, известную как «резерв яичников», можно получить, измерив уровень гормона AMH в крови женщины. Чем лучше функционируют яичники и больше в них фолликулов, тем выше уровень AMH. Он постепенно снижается с возрастом: в 30−35 лет он составляет примерно две трети от уровня 20-летней женщины, а после 45 лет — лишь четверть.

Эмбриолог из научно-исследовательского института Луненфельда-Таненбаума Андреа Юрисикова установила, что резерв яичников регулируется генетически, но жизнь женщины, стрессы, воздействие радиации или токсичных веществ влияют на число фолликулов.

Хромосомные нарушения в половых клетках человека — очень распространены. На определенном уровне они есть даже у молодых женщин, но с возрастом их становится больше, — отмечает профессор репродуктивной медицины из Оксфордского университета Уэллс.

Четверть яйцеклеток 20-летней женщины имеют определенные хромосомные аномалии, но у женщины 30−35 лет их уже 40%, и дальше их количество растет в геометрической прогрессии. Еще одна проблема, возникающая у женщин старшего возраста, — это повреждение митохондрий. Исследования указывают, что почти половина фолликулов у женщины старше 35 лет имеет мутации в митохондриальной ДНК.

Снижение репродуктивной функции ускоряется после 35 лет, и подавляющее большинство женщин по сути становятся бесплодными в 45, — резюмирует исследователь Уэллс.

Однако некоторые исследования показывают, что качество мужской спермы также снижается начиная с 20-летнего возраста. Например, подвижность спермы уменьшается примерно на 0,7% ежегодно, сперма мужчин старшего возраста также содержит больше мутаций в ДНК.