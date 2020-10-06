«Коронавирусные» доплаты за рождение ребенка ввел Сингапур

https://racurs.ua/n144767-koronavirusnye-doplaty-za-rojdenie-rebenka-vvel-singapur.html

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Финансовую помощь при рождении ребенка будут получать родители в Сингапуре — власти страны ввели одноразовый «пандемический» бонус, чтобы стимулировать деторождение во время пандемии коронавируса.

Подробная информация о сумме пока не разглашается. Однако указано, что новый вид пособия при рождении ребенка будет идти как дополнение к другим государственным выплатам, пишет ВВС.

Сейчас в Сингапуре родители могут рассчитывать на детские бонусы в размере до 10 тыс. сингапурских долларов (примерно 7 тыс. 330 долл.).

Коронавирус заставил некоторых родителей отложить свои планы об отцовстве, — рассказал заместитель премьера Сингапура Хенг Сви Кит.



Согласно правительственным данным, в 2018 году уровень фертильности в Сингапуре достиг восьмилетнего минимума и составил 1,14 рождений на женщину. Сейчас в стране зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости в мире.

Напомним, в этом году уровень рождаемости в Китае упал до самого низкого показателя за 70 лет существования КНР. Однако Индонезия и Филиппины сталкиваются с перспективой массового всплеска беременностей за период карантина. По информации Фонда народонаселения ООН, на Филиппинах число нежелательных беременностей в 2020 году вырастет почти вдвое и достигнет 2,6 млн, если карантинное ограничение передвижения будет действовать до конца года.