Президентские выборы в США состоятся уже совсем скоро. Поэтому, чтобы не допустить переизбрания президента США Дональда Трампа, знаменитости используют различные платформы, чтобы призвать своих последователей голосовать за Джо Байдена.

В частности модель и YouTube-блогер Тана Монжо пообещала свои откровенные фото каждому, кто проголосует за кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом пишет Dazed.

Свою кампанию девушка назвала Booty for Biden («Попа за Байдена»). В своем видео, которое модель распространила в сети TikTok, девушка сообщила, что уже получила более 10 тыс. сообщений.

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people «willingly voted for Biden.» According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE