Привлекательная модель решила оригинально агитировать за Байдена. Фото: Инсаграм

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Ракурс

Президентские выборы в США состоятся уже совсем скоро. Поэтому, чтобы не допустить переизбрания президента США Дональда Трампа, знаменитости используют различные платформы, чтобы призвать своих последователей голосовать за Джо Байдена.

В частности модель и YouTube-блогер Тана Монжо пообещала свои откровенные фото каждому, кто проголосует за кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом пишет Dazed.

Свою кампанию девушка назвала Booty for Biden («Попа за Байдена»). В своем видео, которое модель распространила в сети TikTok, девушка сообщила, что уже получила более 10 тыс. сообщений.

Я рада видеть стольких людей, которые хотят изменений так же сильно, как и я, — написала Монжо в Instagram. — Вам не нужна моя попа, чтобы знать, что нужно Америке, так идите голосовать!

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people «willingly voted for Biden.» According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE — Def Noodles (@defnoodles) October 1, 2020

Однако, попросив людей прислать доказательства того, что они проголосовали за Байдена, Монжо, возможно, совершила преступление. По данным Корнельского университета, «тот, кто предложит проголосовать за любое лицо», может быть оштрафован и приговорен к двум годам заключения. Кроме того, в 21 штате разрешено фотографироваться с бюллетенями, но по крайней мере в 16 других штатах это незаконно. За данное правонарушение человека могут оштрафовать или приговорить к тюремному заключению.

Напомним, что в конце сентября Дональд Трамп и Джо Байден провели первый раунд дебатов в рамках предвыборной кампании на выборах президента США. Дебаты состоялись в атмосфере острых споров, а большинство зрителей, согласно опросам, чувствовали раздражение.