Президентські вибори в США відбудуться вже зовсім скоро Тому, аби не допустити переобрання президента США Дональда Трампа, знаменитості використовують різноманітні платформи, щоб закликати своїх послідовників голосувати за головного опонента нинішнього лідера Америки — Джо Байдена.

Зокрема модель та YouTube-блогер Тана Монжо пообіцяла свої відверті фото кожному, хто проголосує за кандидата у президенти Джо Байдена. Про це пише Dazed.

Свою кампанію дівчина назвала Booty for Biden («Попа за Байдена»). У своєму відео, яке модель поширила у мережі TikTok, дівчина повідомила, що вже отримала понад 10 тис. повідомлень.

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people «willingly voted for Biden.» According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE