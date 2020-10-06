Відверті фото американська модель вимінює на голос за Байдена. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n144766-vidverti-foto-amerykanska-model-vyminuie-na-golos-za-baydena.html

Ракурс

Президентські вибори в США відбудуться вже зовсім скоро Тому, аби не допустити переобрання президента США Дональда Трампа, знаменитості використовують різноманітні платформи, щоб закликати своїх послідовників голосувати за головного опонента нинішнього лідера Америки — Джо Байдена.

Зокрема модель та YouTube-блогер Тана Монжо пообіцяла свої відверті фото кожному, хто проголосує за кандидата у президенти Джо Байдена. Про це пише Dazed.

Свою кампанію дівчина назвала Booty for Biden («Попа за Байдена»). У своєму відео, яке модель поширила у мережі TikTok, дівчина повідомила, що вже отримала понад 10 тис. повідомлень.

Я рада бачити стількох людей, які хочуть змін так само сильно, як і я, — написала Монжо в Instagram. — Вам не потрібна моя попа, щоб знати, що потрібно Америці, отже йдіть голосувати!

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people «willingly voted for Biden.» According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE — Def Noodles (@defnoodles) October 1, 2020

Проте, попросивши людей надіслати докази того, що вони проголосували за Байдена, Монжо, можливо, вчинила виборчий злочин. За даними Корнельського університету, «той, хто запропонує проголосувати за будь-яку особу», може бути оштрафований і засуджений до двох років ув’язнення. Окрім того, у 21 штаті дозволено фотографуватися з бюлетенями, але принаймні в 16 інших штатах це незаконно. Як наслідок людина може отримати покарання у виді штрафу або тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, що наприкінці вересня Дональд Трамп і Джо Байден провели перший раунд дебатів в рамках передвиборчої кампанії на виборах президента США. Дебати відбулися в атмосфері гострих суперечок, а більшість глядачів, згідно з опитуваннями, відчували роздратування.