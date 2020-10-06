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Ракурс
Суд озвучив рішення щодо запобіжного заходу Антоненку

Суд озвучив рішення щодо запобіжного заходу Антоненку

6 жов 2020, 17:35
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Андрій Антоненко («Ріффмастер»), ветеран АТО і музикант, й надалі перебуватиме за ґратами. Таке рішення 6 жовтня ухвалив Київський апеляційний суд. Напередодні захист «Ріффа» подав апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Андрія Антоненка залишили під вартою. В заручниках! Незважаючи ні на що, — йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці групи Free Riff.

Суд обрав запобіжний захід Антоненку — справа Шеремета

На засіданні Антоненко сидів поруч зі своїми адвокатами — Дмитром Круговим і Станіславом Куликом.

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста. Також суд визначив склад присяжних у цій справі.


Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Торік поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Президент Володимир Зеленський був присутній на брифінгу поліції щодо розкриття справи. Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають і не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко стверджує, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура.

Джерело: Ракурс


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