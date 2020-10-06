Суд обрав запобіжний захід Антоненку — справа Шеремета

Суд озвучив рішення щодо запобіжного заходу Антоненку

https://racurs.ua/ua/n144772-sud-ozvuchyv-rishennya-schodo-zapobijnogo-zahodu-antonenku.html

Ракурс

Андрій Антоненко («Ріффмастер»), ветеран АТО і музикант, й надалі перебуватиме за ґратами. Таке рішення 6 жовтня ухвалив Київський апеляційний суд. Напередодні захист «Ріффа» подав апеляційну скаргу на обрання обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Андрія Антоненка залишили під вартою. В заручниках! Незважаючи ні на що, — йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці групи Free Riff.

На засіданні Антоненко сидів поруч зі своїми адвокатами — Дмитром Круговим і Станіславом Куликом.

Нагадаємо, 28 вересня прокуратура оголосила обвинувальний акт у справі про вбивство журналіста. Також суд визначив склад присяжних у цій справі.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок підриву автомобіля. Торік поліція затримала підозрюваних у скоєнні вбивства журналіста — ветерана Андрія Антоненка, лікаря Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. Президент Володимир Зеленський був присутній на брифінгу поліції щодо розкриття справи. Антоненко, Дугарь та Кузьменко провини не визнають і не розуміють, в чому їх звинувачують. Кузьменко стверджує, що не розуміє мотиву злочину, про який заявляє прокуратура.