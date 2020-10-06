Ермак провел секретную встречу в Ватикане — СМИ

https://racurs.ua/n144774-ermak-provel-sekretnuu-vstrechu-v-vatikane-smi.html

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Глава Офиса президента Андрей Ермак вместе с украинской делегацией 5 октября посетили с однодневным визитом Апеннинский полуостров. Однако эта поездка топ-чиновников была более насыщенной, чем сообщалось официально.

Ермак после двух встреч в МИД Италии посетил Ватикан, где встретился тет-а-тет с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролини, пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Во время этого разговора с украинской стороны не было даже переводчика. Как пишет СМИ, к подготовке этого визита не привлекались сотрудники украинского МИДа, посольства Украины в Италии или при Святом Престоле. Ключевую роль в организации встречи Ермака сыграл экс-посол Клаудио Гуджеротти.

Одной из главных тем встречи было обсуждение и согласование наиболее приемлемой кандидатуры посла Украины при Святом Престоле, поскольку в офисе Зеленского, вероятно, хотят привлечь Ватикан к урегулированию конфликта с Россией в Донбассе. Не исключено, что Банковая рассчитывает на возможность папы Франциск призвать президента России Путина провести обмен заложниками.

Напомним, на Апеннинский полуостров украинская делегация летала для обсуждения вопросов, касающихся урегулирования российско-украинской войны. В ее состав вошли первый заместитель секретаря СНБО Демченко и посол Украины в Швеции Плахотнюк. Ранее официально Офис президента сообщил лишь об одном встрече — с министром иностранных дел Италии Ди Майо.